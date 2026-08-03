Ясен Петров: Тепърва ще се доказваме. Имаме доста мачове и работа

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Старши треньорът на Спартак Варна Ясен Петров заяви след успеха с 1:0 срещу Локомотив Пловдив, че тепърва трябва да се доказва начело на „соколите“, пише Dsport .

„Не мога да кажа, че ние сме направили някакви чудеса. Поклон пред човека, който е работил преди мен. Благодаря на публиката, която ни посрещна много топло. Благодаря и на футболистите за голямото себераздаване“, сподели Петров.

„Дано да продължаваме по този начин. Първият ни удар във вратата винаги е точен, което е доста радостно. Нашите преходи бяха много добри, радостно е, че бяхме много добре в защита“, добави новият треньор на Спартак Варна.

„Тепърва ще се доказваме. Имаме доста мачове и работа, която трябва да свършим“, каза още Ясен Петров.

Редактор "Екип на Петел",

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