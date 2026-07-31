Ясен Петров поема Спартак
31.07.2026 / 16:17 0
Снимка Фейсбук, Бисо
Ясен Петров е новият треньор на Спартак.
Той ще бъде представен в 17 часа пред медиите на стадиона на "соколите".
Редактор "Екип на Петел",
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