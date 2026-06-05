Ясен е финалът при мъжете на "Ролан Гарос"

Снимка уикипедия, si.robi

В днешния 5-и юни станаха ясни финалистите в мъжкия турнир от втория за годината "Голям шлем" - "Ролан Гарос", след като преди по-малко от 24 часа разбрахме финалистките при жените, пише Sportal.bg.

Първият полуфинален сблъсък бе между Якуб Меншик и Александър Зверев, а мачът между чеха и германеца бе спечелен в четири сета от Зверев.

Във вечерната сесия пък трябваше да има изцяло италиански двубой. Той обаче изненадващо не се състоя. 104-ият в света Матео Арналди се отказа още преди да излезе на корта срещу 14-ия в ранглистата на ATP Флавио Коболи.

Така в неделя от 16:00 часа Зверев и Коболи излизат един срещу друг във финалния двубой в опит да спечелят първата си титла от турнир от Големия шлем.

Редактор "Екип на Петел",

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