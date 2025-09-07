Ясен е победителят в "Игри на волята" сезон 7

Кадър Нова тв

Победителят в "Игри на волята" сезон 7 е ясен! Снимките на едно от най-гледаните предавания в родния ефир приключиха преди десетина дни. На 26 август се е състоял големият финал. Шоуто тръгва на екран в понеделник - 8 септември, пише България днес



За разлика от предишни години обаче от продукцията този път дадоха всичко от себе си да не позволят теч на информация от кухнята. И за новите участници не се знае нищо. От шоуто следяха внимателно периметъра, където се провеждат битките, за да няма после т.нар. "спойлери".



През тази година ще има изолатор, както бе и през миналия сезон. Този път обаче препитаването там ще е коренно различно.



Още при старта на снимките продукцията обеща различен сезон с много обрати. Водещите Ралица Паскалева и Павел Николов пък поясниха, че на съветите този сезон ще е истинско мазало и зрителите ги очакват уникални неща. още в "България Днес".

