Ясен е последният полуфиналист в „Игри на волята“. След епична битка на Арената, в която преди последното препятствие Мирослав водеше на Дино със 7 минути, но бореца го настигна, все пак „канадеца“ успя да победи.

Така Миро се нареди до Калин, Алекс и Чикагото, които са на полуфиналите в седмия сезон на екстремното риалити.

Дино напусна „Игри на волята“ и зае почетното пето място.

„Днес доказах, че заслужавам да съм полуфиналист, че съм показал страшно много качество през целия сезон, че не съм страхливец, защото Дино е един от фаворитите, и също така доказах на самия себе си, че никога не трябва да се подценявам и просто човек трябва да вярва в себе си“, бяха думите на Мирослав след победата.

„Кръстът ме боли, треперят ми ръцете, бързам, яд ме е защото една тъпа контузия ми развали играта. А много исках да бия Миро, ама да сме живи и здрави“, заяви на свой ред Дино, който ще бъде запомнен с невероятното си присъствие, шегите, които пускаше – къде удачни, къде – не, но важното е, че разсмиваше и участниците, и зрителите.

„Искам да поздравя Дино, исках да се изправя срещу силен играч, за да докажа мястото си на полуфиналите. Доста беше изговорено по моя адрес, че съм страхливец, че съм търсил да играя с жените. Мисля, че заслужих мястото си на полуфинала“, обясни още победителя в днешната битка.

„От 100-те хиляди лева и шампион те делят само две битки. След това, което видях днес, не се съмнявам ти можеш да се справиш“, поздрави го водещия Павел Николов.

