Ясен е размерът на наследствената пенсия

Пиксабей

Нашето законодателство предвижда личните пенсии да могат да преминават в наследствени. Изключение правят социалните пенсии за старост и инвалидност, тези за гражданска инвалидност и персоналните пенсии. В тази статия представяме кой има право на наследствена пенсия, какъв е редът за нейното получаваме и как се определя размерът й, пише https://novinionline.com.

Кой има право на наследствена пенсия?

Право за получаване на наследствена пенсия имат децата, преживелият съпруг и родителите при определени условия. Отказът от наследство не лишава лицата от наследствени пенсии, както и получаването на наследствена пенсия не се счита за приемане на наследство.

Наследствена пенсия за деца

Децата имат право да получават наследствена пенсия до навършване на 18-годишна възраст, а след навършването ѝ, ако учат – за срока на обучението, но не по-късно от навършването на 26-годишна възраст, както и над тази възраст, ако учат и ако са неработоспособни.

За неработоспособен се счита дете на починал родител с определена от ТЕЛК 50 и над 50 на сто трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане.

Право на наследствена пенсия имат както родените в брака, така и извънбрачните и осиновените деца.

Получаване на наследствена пенсия от починал съпруг

Придобиването на право за получаване на наследствена пенсия от починал съпруг се получава от наследника 5 години по-рано от възрастта му за придобиване на право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по общия ред или преди тази възраст, ако е неработоспособен.

Родители

Родителите имат право на наследствена пенсия от децата си, ако са навършили възрастта за придобиване на право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по общия ред и не получават лична пенсия.

Родителите на военнослужещите, загинали при изпълнение на военна служба в операции или мисии извън територията на страната имат право на наследствена пенсия за военна инвалидност, независимо от възрастта им. Те получават в пълен размер личната си пенсия и наследствената пенсия от починало дете по време на операция или мисия извън територията на страната.

Срок за подаване на документи за наследствена пенсия

Срокът за подаване на документи за наследствена пенсия се определя съгласно чл. 94, ал. 1 от КСО. Той гласи, че пенсиите и добавките към тях се отпускат от датата на придобиване на правото, ако заявлението с необходимите документи е подадено в 2-месечен срок от тази дата. Ако документите са подадени след изтичане на 2-месечния срок от придобиване на правото, пенсиите и добавките към тях се отпускат от датата на подаването им.

Ред за получаване на наследствена пенсия

Лицата, които имат право на наследствена пенсия трябва да подадат следните документи в териториалното поделение на НОИ по постоянен адрес на починалия:

Удостоверение за наследници.

Молба за получаване на наследствена пенсия.

Удостоверението за отпускане на наследствена пенсия се издава в срок от 7 работни дни.

Адресите и телефоните на териториалните поделения на НОИ в страната може да намерите тук: https://www.noi.bg/kontakti/teritorialni-podeleniq-na-noi/

Размер на наследствена пенсия

Наследствената пенсия се определя в процент от полагащата се лична пенсия на починалото осигурено лице по следния начин:

при един наследник – 50%;

при двама наследници – 75%;

при трима и повече наследници – 100%.

Наследствената пенсия се отпуска общо на всички лица, които имат право на тази пенсия и се разпределя поравно между тях.

В случай, че двамата родители (осиновители) са починали, децата имат право на наследствена пенсия, размерът на която се определя от сбора на пенсиите и на двамата.

Минимална наследствена пенсия 2025г.

Минималната наследствена пенсия за всеки наследник не може да бъде по-малка от 75 на сто от минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст, която за 2025г. от 1 юли е 630,93 лв. Това означава, че минималната наследствената пенсия е 473,1975 лв.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!