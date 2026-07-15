Ясен е следващият съперник на "Левски" в Европа

Снимка: Булфото

Отборът на Университатя Крайова победи беларуския Витебск с 1:0 и в ревашна и така с общ резултат 5:1 се класира за втория кръг на Шампионската лига, където съперник на румънците ще бъде българският първенец "Левски", съобщава БТА. Първият двубой между двата тима е в сряда (22 юли) от 20:30 часа на стадион "Георги Аспарухов".

Университатя игра много по-икономично от първата среща, играна на неутрален терен в унгарския град Мезоковежд и спечелена с 4:1, като се наложи едва в добавеното време с попадение на резервата Никушор Банчу, който се разписа с далечен и точен удар в десния ъгъл.

Университатя затвърди добрата си форма, като наскоро спечели и Суперкупата на Румъния, с което успя да направи требъл и най-успешния сезон в историята си.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!