Ясна е първата отсечка край Шумен, където ще следят за средна скорост

Карта: БГТОЛ

Eдна отсечка в Шуменско е сертифицирана за работа по новата система за контрол на движението, чрез измерване на средната скорост с помощта на ТОЛ камерите. Участъкът с дължина 7,6 км, е между 7-ми километър и село Струйно.

Списъкът с първите 14 отсечки в страната бе публикуван на сайта на БГТОЛ, видя Шум бг.

Съгласно последните законови промени прилагането на правилата за средната скорост ще стартира на 6 септември в 12,00 часа. При наличие на нарушение ще се изпраща електронен фиш, както при обичайно превишение на скорост.

Предвижда се скоро системата да заработи на още 22 отсечки по автомагистрали и локации с висока концентрация на произшествия.

Засега няма да се мери средна скорост в нито една част на АМ „Хемус“. По пътя от Шумен до София средна скорост ще се засича само на един участък – между селата Сопот и Български извор.

Припомняме, че подготовката на въвеждането на контрол чрез измерване на средна скорост тече от миналата годна. В края й шефът на шуменската „Пътна полиция“ гл. инсп. Веселин Георгиев заяви за ШУМ.БГ, че подходяща за новия метод е отсечката между бензиностанциите на OМВ и Шел на АМ „Хемус“ в района на Каспичан.

Междувременно от полицията съобщиха, че от началото на месец август до момента са получени 94 сигнала за нарушения, свързани с движение на автомобили в аварийната лента на АМ “Хемус“ на територията на Шуменска област. Всички те са заснети с камерите на ТОЛ управлението. Законът предвижда отнемане на книжката за срок от един месец и парична глоба в размер на 1000 лв.

