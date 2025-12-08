реклама

Ясна е първата покупка на Плевнелиев с евро след 1 януари

08.12.2025 / 15:01 1

Кадър Булфото

Каска и ски обувки - това ще е първото нещо, което ще си купи президентът Росен Плевнелиев с въвеждането на еврото. Аз съм много запален скиор и обичам нашите планини. На 1 януари ще бъда там и първата ми покупка ще е свързана с този зимен спорт, каза той пред bTV.

Той обясни, че е свидетел на усилията, които са положили бившият премиер Бойко Борисов и бившия финансов министър Владислав Горанов, за да влезем в еврозоната от 1 януари.

"Влизането на България в еврозоната е предпоставка за по-добре работещи институции, по-голяма стабилност, за доходите, правата и свободите с другите европейци. Еврозоната е едно сигурно пристанище за нашите финанси. Никога повече банка няма да фалира, но и държава няма да фалира. Спомняте си как на няколко държави след 2009-а бе помогнато", каза още той.

 

1
0
kris (преди 6 минути)
Рейтинг: 543153 | Одобрение: 101803
Абе той и Шумахер беше запален скиор, ама стана на зеленчук.....! Нека силата бъде с тебе и го постигнеш !!
Аз мога! Трудно е да съм съвършен, но ми се налага!

