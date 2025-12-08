Ясна е първата покупка на Плевнелиев с евро след 1 януари

Кадър Булфото

Каска и ски обувки - това ще е първото нещо, което ще си купи президентът Росен Плевнелиев с въвеждането на еврото. Аз съм много запален скиор и обичам нашите планини. На 1 януари ще бъда там и първата ми покупка ще е свързана с този зимен спорт, каза той пред bTV.



Той обясни, че е свидетел на усилията, които са положили бившият премиер Бойко Борисов и бившия финансов министър Владислав Горанов, за да влезем в еврозоната от 1 януари.



"Влизането на България в еврозоната е предпоставка за по-добре работещи институции, по-голяма стабилност, за доходите, правата и свободите с другите европейци. Еврозоната е едно сигурно пристанище за нашите финанси. Никога повече банка няма да фалира, но и държава няма да фалира. Спомняте си как на няколко държави след 2009-а бе помогнато", каза още той.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!