Ясна е възрастта за пенсиониране без натрупан стаж

Пиксабяй

Ето я възрастта за пенсия за всички българи без натрупан пълен стаж.

Общо 1,5 милиона пенсионери в България получават пенсия за осигурителен стаж и възраст към края на март тази година.

От тях близо 1,06 милиона са се пенсионирали, след като са изпълнили изискванията за необходимия стаж и възраст. Хората, които не са успели да натрупат необходимия стаж, могат да се пенсионират на 67 години, ако имат 15 години действителен осигурителен стаж. Такива са 163 700 пенсионери, пише Veselqk.com.

Условията за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст при непълен осигурителен стаж (по чл. 68, ал. 3 от КСО) са следните: Информацията е взета от Национален осигурителен институт – съкратено НОИ ( сайт nssi bg )

И като допълнителна информация ще копираме част от текста, защото го намираме за полезен:

Линк: https://nssi.bg/fizicheski-lica/pensii-bg/trudova-deinost-pridobivane-pravo/pensii-za-osig-staj-v-namalen-razmer/

Условия за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст в намален размер:

Друга възможност за отпускане на пенсия за осигурителен стаж и възраст е отпускане на пенсия в намален размер (по чл. 68а от КСО). Постановените норми се отнасят за лица, натрупали изискуемия осигурителен стаж (по чл. 68, ал. 2 от КСО).

Тези лица могат да се пенсионират по тяхно желание до една година по-рано от възрастта им за отпускане на пенсия по общия ред (по чл. 68, ал. 1 от КСО). Пенсията се отпуска от датата на заявлението и се изплаща в намален размер пожизнено. Лицата, на които е отпусната пенсия по тези условия, нямат право на пенсия по общия ред (по чл. 68, ал. 1, 2, 3 и 4 от КСО). При последващи преизчислявания на пенсията, отпусната в намален размер (по чл. 68а от КСО), определеният процент на намаление при отпускането й не се променя.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!