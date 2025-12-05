Ясни са групите на Мондиал 2026

кадър: БНТ 3

На специална церемония в “Кенеди Сентър” в американската столица Вашингтон беше изтеглен жребият за груповата фаза на Световното първенство през 2026 година в САЩ, Канада и Мексико. Това ще бъде първият Мондиал в историята с 48 отбора, които са разпределени в 12 групи, като така общият брой на мачовете в турнира ще нарасне от 64 на 104. Откриването на първенството е на 11 юни, а финалният двубой е предвиден за 19 юли, предава Спортал.

Сред специалните гости на събитието беше американският президент Доналд Тръмп, който получи новоучредената от ФИФА награда за мир. Водещи на събитието пък бяха моделът Хайди Клум, комедиантът Кевин Харт и актьорът Дани Рамирес. За тегленето на жребия помогнаха спортните легенди Том Брейди, Уейн Грецки и Шакийл О’Нийл, а в музикалната програма се включиха изпълнители като Андреа Бочели, Никол Шерцингер, Роби Уилямс и Village People.В група “А” бяха пратени домакините от Мексико, които ще открият турнира с мач срещу Южна Африка. Третият ясен отбор е Южна Корея, а последният участник там ще бъде спечелилият плейоф “D”, в който ще играят Чехия, Ейре, Дания и Северна Македония. В група “В” бяха поставени други домакини - Канада, които ще играят срещу Катар, Швейцария и победителя от плейоф “А”, а именно някой измежду Италия, Северна Ирландия, Уелс и Босна и Херцеговина. В група “С” водач е рекордьорът по световни титли Бразилия, който ще се изправи срещу четвъртия от последния Мондиал Мароко, Шотландия и аутсайдера Хаити.Група “D” беше отредена на домакините от САЩ, които ще си съперничат с Парагвай, Австралия и най-добрия в плейоф “С”: Словакия, Косово, Турция или Румъния. В група “E” явен фаворит е Германия, а останалите отбори са дебютантът Кюрасао, африканският първенец Кот д’Ивоар и Еквадор. В група “F” компания на Нидерландия правят Япония и Тунис, като към тях ще се присъедини спечелилият плейоф “В”, който ще бъде някой измежду Украйна, Швеция, Полша и Албания.В група “G” Белгия знае всички свое опоненти, а те са Египет, Иран и Нова Зеландия. В група “Н” европейският първенец Испания ще премери сили с дебютанта Кабо Верде, Саудитска Арабия и Уругвай. Група “Н” е сред най-интересните, тъй като на финалиста от Мондиал 2022 Франция ще му се наложи да се изправи срещу Сенегал и Норвегия, а също така и на победителя във втория междуконтинентален плейоф, в който ще участват Ирак, Боливия и Суринам.В група “J” световният първенец Аржентина ще спори с Алжир, Австрия и Йордания. В съседната група “К” шампионът в Лигата на нациите Португалия ще играе срещу Узбекистан, Колумбия и спечелилия първия междуконтинентален плейоф, в който претенденти са ДР Конго, Нова Каледония и Ямайка. В последната група финалистът от Евро 2024 Англия ще спори с бронзовия Медалист от Мондиал 2022 Хърватия, Гана и Панама.Още преди началото на жребия тимът на Мексико беше разпределен в група "А", този на Канада - в група "В", а отборът на САЩ - в група "D". Освен това с цел да не се срещнат преди полуфиналите четирите топ поставени нации: Испания, Аржентина, Франция и Англия те бяха пратени в четири различни потока, но за да се окаже сполучлив този ход, всеки един от тези тимове трябва да завърши на първа позиция в груповата фаза. Във всяка група може да има максимум по два представителя на УЕФА и по един от останалите конфедерации. За елиминациите на турнира ще се класират първите два отбора от всяка от 12-те групи, както и осемте най-добри тима, завършили на трето място.

ЖРЕБИЯТ ЗА ГРУПИТЕ НА МОНДИАЛ 2026

ГРУПА "А"

1. Мексико

2. Южна Африка

3. Южна Корея

4. Дания / Северна Македония / Ейре / Чехия

ГРУПА "В"

1. Канада

2. Италия / Северна Ирландия / Уелс / Босна и Херцеговина

3. Катар

4. Швейцария

ГРУПА "С"

1. Бразилия

2. Мароко

3. Хаити

4. Шотландия

ГРУПА "D"

1. САЩ

2. Парагвай

3. Австралия

4. Турция / Румъния / Словакия / Косово

ГРУПА "Е"

1. Германия

2. Кюрасао

3. Кот д'Ивоар

4. Еквадор

ГРУПА "F"

1. Нидерландия

2. Япония

3. Украйна / Швеция / Полша / Албания

4. Тунис

ГРУПА "G"

1. Белгия

2. Египет

3. Иран

4. Нова Зеландия

ГРУПА "H"

1. Испания

2. Кабо Верде

3. Саудитска Арабия

4. Уругвай

ГРУПА "I"

1. Франция

2. Сенегал

3. Ирак / Боливия / Суринам

4. Норвегия

ГРУПА "J"

1. Аржентина

2. Алжир

3. Австрия

4. Йордания

ГРУПА "К"

1. Португалия

2. ДР Конго / Ямайка / Нова Каледония

3. Узбекистан

4. Колумбия

ГРУПА "L"

1. Англия

2. Хърватия

3. Гана

4. Панама

