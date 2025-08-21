Булфото

Ясни са имената на новите шефове на ДАНС във Варна и Пловдив, съобщи "Фокус", позовавайки се на сигурен източник.



Веселин Начев ще заеме поста в Пловдив, а Димитър Димитров във Варна.



Припомняме, че досегашният шеф на ДАНС-Пловдив бе Николай Петров. Постът във Варна пък бе заеман от Кирил Димов, но в няколко последователни дни те бяха пенсионирани.



От пресцентъра на ДАНС тогава уточниха за медията ни, че до избора на нови шефове техните постове ще бъдат заемани от ръководни служители.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!