Ясни са първенците в още три вида спорт от Общинските ученически игри във Варна

Снимки: Община Варна

През уикенда в морската столица бяха определени шампионите в още три вида спорт от Общинският етап на Ученическите игри сезон 2025/2026, организирани от Дирекция „Спорт“ към Община Варна.



18 отбора се включиха във футболната надпревара при юношите XI–XII клас, която се проведе на терен „Жечо Тунчев“ на спортен комплекс „Локомотив“. След директните елиминации бе определена и финалната тройка, където шампионите от МГ „Д-р Петър Берон“ победиха VII СУ „Найден Геров“ с 5:1 и ПГИ „Д-р Иван Богоров“ с 12:2, които завършиха съответно втори и трети в крайното класиране.

Призьорите бяха наградени от представителят на Българска асоциация спорт за учащи (БАСУ) Цецко Цеков.

В турнира по волейбол за момичета V-VII в залата на ОУ „Елин Пелин“ се включиха 12 тима, разделени в 4 групи. Над всички бяха представителите на ОУ „Добри Чинтулов“, които триумфираха убедително, с пълен актив и без загубен гейм. Втори е състава на СУ „Г. С. Раковски“, а трети е тима на ОУ Св. Св. Кирил и Методий“.

При голям интерес в зала „Колизеоне“ на Двете кули, преминаха и финалните турнири по тенис на маса за смесени отбори. Ето и класирането при VIII-X клас:

Отборно юноши:

1. МГ „Д-р Петър Берон“

2. ПТГ

3. ПГ по Електротехника

Отборно девойки:

1. МГ „Д-р Петър Берон“

2. СУХНИ“ К. Преславски“

3. IVЕГ “ Ф. Ж .Кюри“

Индивидуално юноши:

1. Виктор Димитров (ПТГ)

2. Камен Стоянов (МГ“Д-р Петър Берон“)

3. Тихомир Петров (МГ „Д-р Петър Берон“)

3. Константин Телешпан (ВМГ “Св. Н. Чудотворец“)

Индивидуално девойки:

1. Анна Гудеманова (МГ „Д-р Петър Берон“)

2. Албена Димитрова (МГ „Д-р Петър Берон“)

3. Ния Симеонова (СУХНИ “К .Преславски“)

3. София Стефанова (СУХНИ “К. Преславски“)

При 11-12 клас подреждането е следното :

Отборно юноши :

1. ПГСАГ “Васил Левски“

2. ПГИ“Д-р Иван Богоров“

3. ВТГ “Г. С. Раковски“

Отборно девойки:

1. Първа ЕГ

2. IV ЕГ „Ф. Ж. Кюри“

3. ПГГСД “Николай Хайтов“

Индивидуално юноши:

1. Кирил Спиридонов - (ПГСАГ “Васил Левски“)

2. Максим Иванов - (ГПЧЕ “Йоан Екзарх“

3. Стефан Цончев - (ПТГ)

3. Никола Железов (ПГИ“Д-р Иван Богоров“)

Индивидуално девойки:

1. Мелина Николова - (IV ЕГ „Ф. Ж. Кюри“)

2. Ресена Памятних - (Първа ЕГ)

Призьорите в трите вида спорт получиха купи, медали, грамоти и спортни пособия, осигурени от общинската спортна дирекция.

