Ясни са почивните дни и ученическите ваканции за 2026 година

Българите вече могат да планират по-спокойно предстоящата година – публикуван е пълният календар с официалните празници, почивните дни и ученическите ваканции за 2026 г.. Графикът е важен както за планиране на отпуски и семейни пътувания, така и за организацията на учебния процес в училищата.

Официални празници и почивни дни през 2026 г.

• 1 и 2 януари – Нова година

• 3 март – Ден на Освобождението

• 12 април – Великден (Възкресение Христово)

• 1 май – Ден на труда

• 6 май – Гергьовден – Ден на храбростта и Българската армия

• 24 май – Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост

• 6 септември – Съединението

• 22 септември – Ден на независимостта

• 24–26 декември – Коледни празници

Тези дати ще осигурят традиционните дълги уикенди около националните и религиозните празници.

Ученически ваканции и неучебни дни през 2026 г.

• 2 януари – Последен ден от Коледната ваканция

• 31 януари – 2 февруари – Междусрочна ваканция

• 2 март – Неучебен ден

• 4–13 април – Пролетна ваканция за I–XI клас

• 8–13 април – Пролетна ваканция за XII клас

• 20 и 22 май – Неучебни дни заради матури и НВО

Графикът за 2026 г. предвижда достатъчно време за подготовка за матурите, както и възможност учениците да се възползват от пролетна почивка, която съвпада с Великденските празници.

Календарът с празници и ваканции традиционно е сред най-търсената информация от родители, ученици и работодатели. Определянето му предварително улеснява както планирането на почивни дни, така и организацията на учебните дейности през годината.

