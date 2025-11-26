Ясни са почивните дни и ученическите ваканции за 2026 година
Българите вече могат да планират по-спокойно предстоящата година – публикуван е пълният календар с официалните празници, почивните дни и ученическите ваканции за 2026 г.. Графикът е важен както за планиране на отпуски и семейни пътувания, така и за организацията на учебния процес в училищата.
Официални празници и почивни дни през 2026 г.
• 1 и 2 януари – Нова година
• 3 март – Ден на Освобождението
• 12 април – Великден (Възкресение Христово)
• 1 май – Ден на труда
• 6 май – Гергьовден – Ден на храбростта и Българската армия
• 24 май – Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост
• 6 септември – Съединението
• 22 септември – Ден на независимостта
• 24–26 декември – Коледни празници
Тези дати ще осигурят традиционните дълги уикенди около националните и религиозните празници.
Ученически ваканции и неучебни дни през 2026 г.
• 2 януари – Последен ден от Коледната ваканция
• 31 януари – 2 февруари – Междусрочна ваканция
• 2 март – Неучебен ден
• 4–13 април – Пролетна ваканция за I–XI клас
• 8–13 април – Пролетна ваканция за XII клас
• 20 и 22 май – Неучебни дни заради матури и НВО
Графикът за 2026 г. предвижда достатъчно време за подготовка за матурите, както и възможност учениците да се възползват от пролетна почивка, която съвпада с Великденските празници.
Календарът с празници и ваканции традиционно е сред най-търсената информация от родители, ученици и работодатели. Определянето му предварително улеснява както планирането на почивни дни, така и организацията на учебните дейности през годината.
