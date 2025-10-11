Ясни са помощите за пострадалите от наводненията, за Елените се изчаква

Булфото

Близо 30 заявления са подадени от пострадали от наводненията семейства, каза социалният министър Борислав Гуцанов в ефира на бТВ във връзка с помощта от държавата след бедствието в Южното Черноморие, която беше одобрена от правителството в сряда. Служители на Агенция „Социално подпомагане“ са на терен, обикалят домовете и оказват съдействие за попълване на документи, каза той. Това предаде БТА.

Министърът обясни, че помощта за Елените се изчаква, тъй като все още действа ограничен режим на достъп. Вечерта дори се забранява влизането в Елените, каза той. Най-вероятно това ще стане от утре или от началото на следващата седмица, добави министърът.

Пострадалите домакинства могат да получат 1914 лв. С решение на Министерския съвет се осигуряват още 3000 лв., ако това жилище е основно, и още 2500 лв. за унищожена покъщнина. Сумарно става 7500 лв., съобщи министър Гуцанов. Той подчерта, че помощта се осигурява при законно построено жилище, за което собствениците имат необходимите документи.

Искаме по европейските програми да дадем средства на кметовете, за да могат безработни хора да бъдат ангажирани в почистването на дерета, реки, каза също Гуцанов. По думите му целта е да се осигури заетост на безработните и да се подпомогне справянето с последствията.

