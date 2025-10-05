Ясни са съперниците на България на Европейското първенство по волейбол за мъже

снимка: Булфото

Европейският шампионат догодина ще се проведе между 10 и 27 септември.

Световният вицешампион България ще се изправи срещу Република Северна Македония, европейския първенец Полша, Португалия, Украйна и Израел в груповата фаза на Евро 2026 по волейбол за мъже, отреди тегленият в италианския град Бари жребий.

Двубоите от група "В" с участието на българския отбор ще се играят във Варна или София, като това ще бъде решено окончателно на по-късен етап.

Останалите предварително обявени градове, които трябва да приемат мачовете от първенството са: Торино, Милано, Модена, Неапол, Тампере и Клуж-Напока.

Участник в жребия в Бари от българска страна беше либерото на "трикольорите" Дамян Колев, а на церемонията присъства президентът на БФВ Любомир Ганев, предава Bulgaria ON AIR.

България ще приеме Европейско първенство по волейбол при мъжете за пети път.

Жребий за груповата фаза на Евроволей 2026:

Група "А"

Италия, Швеция, Словения, Чехия, Гърция, Словакия

Група "В"

България, Република Северна Македония, Полша, Украйна, Португалия, Израел

Група "С"

Финландия, Естония, Сърбия, Белгия, Нидерландия, Дания

Група "D"

Румъния, Латвия, Франция, Германия, Турция, Швейцария

