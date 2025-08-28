Ясни са всички участници в Шампионската лига

Пиксабей

Отборите на ФК Брюж (Белгия), Бенфика (Португалия) и Копенхаген (Дания) са последните три участника в Шампионската лига на Европа по футбол, след като спечелиха двубоите си в плейофния кръг, предаде БНР.

Трите отбора придружават Карабах (Азербайджан), който по-рано в сряда елиминира Ференцварош (Будапеща). Унгарците влизат в груповата фаза на турнира Лига Европа, след като в предишния етап отстраниха шампиона на България Лудогорец. Актуалният сезон 2025/26 ще бъде втори в новия формат на клубните турнири на УЕФА – всички отбори ще играят в обща група, но с по осем съперника – четири като домакин и четири като гост, след което 24 отбора ще продължават към елиминациите в 1/16-финали и осминафинали.

ФК Брюж нанесе истинско унижение на шотландския Рейнджърс, като го надви у дома си с 6:0 и го елиминира с общия резултат 9:1. Пет гола във вратата на Джак Бътланд паднаха преди почивката, три от които в рамките на шест минути в края на първата част. "Сините" от Глазгоу изглеждаха напълно безпомощни, след като още в 8-ата минута Максимилиан Аарънс от техния състав беше отстранен с директен червен картон заради събаряне на откъсващия се сам срещу вратаря Христос Цолис. Тежкото поражение, а и лошото начало в местното първенство, по всяка вероятност ще костват поста на мениджъра Ръсел Мартин.

Хоакин Сейс вкара два пъти, по едно попадение прибавиха Николо Трезолди, капитанът Ханс Ванакен, Александър Станкович и Христос Цолис от фаул, пет минути след началото на втората част.

Португалската легенда в треньорската професия Жозе Моуриньо ще води турския Фенербахче в турнира Лига Европа, cлед като неговият тим отпадна от Бенфика с 0:1 при гостуването си в Лисабон, което се превърна и в общ краен резултат заради нулевото равенство край Босфора.

По ирония на съдбата, единственото попадение за Бенфика вкара турчин – Керем Акюркоглу, който в 35-ата минута се разписа след подаване на национала на Люксембург Леандро Барейро. Фенерите от Истанбул завършиха мача с 10 човека заради два бързи жълти картона на бразилеца Талиска, показани му от съдията Славко Винчич в 79-ата и в 82-ата минути.

Датският Копенхаген се завърна в Шампионската лига след един сезон отсъствие, отсранявайки швайцарския Базел с 2:0 на реванша и общ резултат 3:1.

Преди почивката нищо не раздели двата отбора и не показа кой знае каква разлика между тях. Пред над 34 хиляди зрители Копенхаген поведе малко след почивката, когато Елиас Ахури намери Андреас Корнелиус свободен в наказателното поле, който се разписа с глава. Базел отговори с две положения за Джедан Шакири и Мориц Брочински, като и двете бяха спасени от Доминик Котарски, който пристигна това лято на стадион “Паркен“.

В 84-ата минута резервата Виктор Клаесон беше повален в наказателното поле, а Юсуфа Мукоко хладнокръвно реализира от бялата точка, за да направи резултата 2:0.

Жребият в Шампионската лига ще се тегли довечера. В първа урна са европейският шампион Пари Сен Жермен, Реал, Манчестър Сити, Байерн, Ливърпул, Интер, Челси, Борусия (Дортмунд) и Барселона.

Миналите през плейофи Бенфика и Брюж са във втора урна. Там са още Арсенал, Байер (Леверкузен), Атлетико, Аталанта, Виляреал, Ювентус и Айнтрахт.

Победителят в Лига Европа Тотнъм е в трета урна заедно с ПСВ Айндховен, Аякс, шампиона на Италия Наполи, Спортинг, Олимпиакос, Славия (Прага), Бодьо/Глимт и Марсилия. Бодьо ще дебютира в турнира, а в четвърта урна има още трима дебютанти. Това са Кайрат от Казахстан, кипърският Пафос и Роял Юнион Сен Жилоа. Заедно с тях в тази урна са ФК Копенхаген, Монако, Галатасарай, Карабах, Атлетик (Билбао )и Нюкасъл.

