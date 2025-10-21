Ясно е, кога ще заработи хранилището за радиоактивни отпадъци в Козлодуй

кадър: БНТ

Завърши строителството на първия етап от хранилището за слаби и средноактивни радиоактивни отпадъци в Козлодуй. С това страната решава завинаги проблемът със съхраняването на този тип отпадъци.

За да започне реална работа хранилището трябва да получи и разрешение за експлоатация.

Все още обаче остава открит въпроса за съхраняването на високоактивните отпадъци сред които отработеното ядрено гориво, какви са опциите пред страната?

Над 1000 стоманобетонни кубове пълни с радиоактивни отпадъци вече чакат да бъдат складирани в новото хранилище. Двайсет години обаче отнема цялостните процес по изграждане на първия етап от съоръжението. Самото строителство започва през 2017 година. 29 август 2017 г., припомня БНТ.

Ира Стефанов - главен инженер на Националното хранилище: На първия етап е изградена първата платформа и съпътстваща сграда и съоръжения. Първата платформа съдържа 22 клетки за погребване, всяка една клетка е самостоятелна, сеизмично самостоятелна, квалифицирана.

В нея ще бъдат подредени 288 стоманобетонови кубове.

"Стоманобетонните контейнери се подреждат по определен ред, след като запълним клетката, ние запълваме свободното пространство с фин гранулиран материал и изграждаме покривната плоча".

Все още няма точен срок, в който да започне складирането на отпадъците. Преди това има друг етап.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!