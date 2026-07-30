Ясно е срещу кой се изправя "Левски" в следващия кръг на ШЛ

Снимка: Булфото

Актуалният носител на футболната титла в България "Левски" продължава участието си в третия квалификационен кръг на Шампионската лига, след като отстрани румънския Университатя.

В тази фаза “сините” ще се изправят с казахстанския Кайрат, който по-рано отстрани кипърския Омония.

Първият мач е в София на 4 или 5 август, а реваншът е седмица по-късно в Алмати.

Редактор "Екип на Петел",

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