Ясно е срещу кой се изправя "Левски" в следващия кръг на ШЛ
Снимка: Булфото
Актуалният носител на футболната титла в България "Левски" продължава участието си в третия квалификационен кръг на Шампионската лига, след като отстрани румънския Университатя.
В тази фаза “сините” ще се изправят с казахстанския Кайрат, който по-рано отстрани кипърския Омония.
Първият мач е в София на 4 или 5 август, а реваншът е седмица по-късно в Алмати.
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