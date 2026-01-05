Ястията за Йордановден
Снимка Пиксабей
Празничният сезон в България продължава дори след коледно-новогодишните тържества. На 6 януари българите отбелязват Йордановден, известен още като Богоявление.
Това е ден, в който именниците черпят за здраве, късмет и благополучие, а семействата се събират около богато отрупаната трапеза, пише Аз жената.
На Йордановден се подготвят традиционни ястия, които носят вкус и символика. Ето кои са задължителните блюда, които не бива да липсват на празничната маса:
Питка със сирене – символ на благоденствие и изобилие.
Домашни гевречета – хрупкави и ароматни, идеални за празничната закуска.
Свинско с кисело зеле – класика, която събира семейството около трапезата.
Бобена чорба с пушени гърди – топла и засищаща, подходяща за зимния студ.
Зелеви сарми с пилешко месо – нежни и вкусни, те са задължителен символ на домашния уют.
Греяно вино – за да стопли сърцето и да добави празнично настроение.
Така Йордановден се превръща не само в религиозен, но и в кулинарен празник, който събира близки и приятели в дух на радост и споделени моменти.
