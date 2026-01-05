Ястията за Йордановден

Снимка Пиксабей

Празничният сезон в България продължава дори след коледно-новогодишните тържества. На 6 януари българите отбелязват Йордановден, известен още като Богоявление.

Това е ден, в който именниците черпят за здраве, късмет и благополучие, а семействата се събират около богато отрупаната трапеза, пише Аз жената.

На Йордановден се подготвят традиционни ястия, които носят вкус и символика. Ето кои са задължителните блюда, които не бива да липсват на празничната маса:

Питка със сирене – символ на благоденствие и изобилие.

Домашни гевречета – хрупкави и ароматни, идеални за празничната закуска.

Свинско с кисело зеле – класика, която събира семейството около трапезата.

Бобена чорба с пушени гърди – топла и засищаща, подходяща за зимния студ.

Зелеви сарми с пилешко месо – нежни и вкусни, те са задължителен символ на домашния уют.

Греяно вино – за да стопли сърцето и да добави празнично настроение.

Така Йордановден се превръща не само в религиозен, но и в кулинарен празник, който събира близки и приятели в дух на радост и споделени моменти.

Четете повече в az-jenata.bg.

Редактор "Екип на Петел", "За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!