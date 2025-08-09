Ястребите на Румъния с шоу в небето над Бургас

снимки Булфото

Националният отбор по въздушна акробатика на Румъния – „Ястребите на Румъния“, зарадва жителите и гостите на Бургас с впечатляващо авиошоу по време на SPICE Music Festival. Това предаде Булфото.

Асовете летяха над Бургас по покана на Държавно предприятие "Пристанищна инфраструктура", което през 2025 г. отбелязва 20 години от създаването си. Зрелищната въздушна демонстрация се проведе в района на Морска гара – Бургас. Участието на румънските асове бе непосредствено след началото на програмата на фестивала.

В небето над Бургас се издигнаха пет самолета „Extra 300“, пилотирани от най-добрите летци на „Аероклуб Румъния“ – организация с над 100-годишна история и международно признание в света на въздушната акробатика.

Солова демонстрация пред публиката направи Джордже Ротару – един от най-опитните пилоти в северната съседка. Над Бургас летя и Андреа Банесару – 25-годишната звезда на румънския отбор, смятана за една от най-талантливите жени-асове в Европа.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!