Ято пеликани прелетя над Варна

Прекрасна гледка се появи над Варна.

Ято пеликани прелетя над града и зарадва хиляди минувачи по крайбрежната, които бяха излезли на разходка въпреки температурите - близки до нула градуса.

Гледката напомни за емблемата на Варна отпреди две години - пеликана Стойчо.

Неговата съдба не е известна, но според учените вероятно е отлетял с някое от прелитащите ята.

