Ято пеликани прелетя над Варна
Кадър Фб, Забелязано във Варна
Прекрасна гледка се появи над Варна.
Ято пеликани прелетя над града и зарадва хиляди минувачи по крайбрежната, които бяха излезли на разходка въпреки температурите - близки до нула градуса.
Гледката напомни за емблемата на Варна отпреди две години - пеликана Стойчо.
Неговата съдба не е известна, но според учените вероятно е отлетял с някое от прелитащите ята.
