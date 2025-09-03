Явор Бахаров неадекватен в „Кой да знае?”: Бъркам флора и фауна

кадър bTV

редактор Веселин Златков

„Гледали сте го в сериали, в много филми и във вестниците”, така водещият Сашо Кадиев представи колегата си Явор Бахаров, известен колкото като брат на Захари Бахаров, толкова и с проблемите си със закона, в „Кой да знае?” по bTV.

Актьорът игра в отбор с Христо Пъдев и не показа особени знания и логика в играта. След като заяви, че не иска да играе в категория „Фауна”, защото не е наясно с растенията, той получи бързо подканване от колегите си да е по-адекватен.

„Флора и фауна ги бъркам”, призна Явор Бахаров. Той добави, че не иска да играе и в категорията „Българска история”, защото ще се изложи много. Така и стана, когато Пъдев все пак избра въпрос от нея, а Явор буквално си измисли история за Екатерина Каравелова, съпругата на Петко Каравелов, която няма нищо общо с действителността.

„Червеят е земноводно”, това е другият „бисер”, с който се прояви Бахаров. Той обаче заяви, че е решил да не се срамува от участието си по bTV. В края на предаването актьорът буквално падна от стола.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!