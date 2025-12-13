Явор Божанков: Протестът не беше заради 2% осигуровки

кадър: БНТ

ГЕРБ нито веднъж не назоваха истинския проблем. Този протест като повод започна от бюджета. Но ние имаме повод за гордост, защото протеста не беше заради 2% осигуровки, не беше заради дивидента, а беше заради потъпканото достойнство на нашия народ. Това коментира в студиото на "Денят започва с Георги Любенов" депутатът от ПГ на ПП-ДБ Явор Божанков.

"И нашият народ ясно заяви от София през Кюстендил, Сливен, Пловдив до Варна, цяла България каза, че няма да позволи повече някой да потъпква достойнството на българския народ. Цяло едно младо, ново поколение го заяви, средна класа, свободни хора, работодатели и никой не го очакваше. Тази арогантност не срещна отпор, тя срещна категоричен отговор и нашият народ каза, че така повече няма да продължава - това е ясното послание."

По думите му ГЕРБ се въртят около повода за бюджета, "ДПС - Ново начало" не са дали никакъв сигнал, че нещо осъзнават, "Има такъв народ" и БСП, за съжаление, наглеят с още по-голяма сила, отколкото две седмици по-рано.

"Никакъв урок не е научен и оттук насетне големият въпрос е как продължаваме. Какво не им достигна… Тази върховна висша, нечовешка арогантност е това, което събори правителството. Нищо друго. Те очевидно не са способни на промяна и промяната ще стане, въпреки тях", добави Божанков.

Според него беше отнето правото на един човек за справедлив процес, но това не касае само кмета на Варна, а всеки - дали е общественик или бизнесмен:

"Всеки в България разбра, че може да бъде смазан, един път вкаран в онази месомелачка. Втори път - комисии за по 20-30 секунди и казват: не ни пука за мнението на бизнеса, не ни пука какво казват хората и ще си правим комисиите за 15-20 секунди, ако искаме и за 5 секунди. На онази прословута бюджетна комисия се чупеха микрофони… това вече беше истинското лице и аз казах от трибуната, че управляващите си върнаха заводските настройки, защото управляваха в една ситуация на разделена опозиция."

Пред евентуален бъдещ политически проект на президента Румен Радев, за който се говори от години има два основни проблема, смята Божанков и поясни, че първият е неговата геополитическа ориентация, а вторият е "Боташ".

Явор Божанков каза още, че ако искаме честни избори, трябва да се направи промяна в изборните правила и това да се гарантира на 100% и с участници в секции, и с наблюдатели, но и с промени в изборните правила.

