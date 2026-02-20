Явор Дачков: Информацията ми е вярна за исканите оставки на криминалистите

Кадър Ютуб

Тази вечер в „Панорама“ вицепремиерът Андрей Янкулов каза, че не е вярно, че министърът на вътрешните работи е поискал оставките на всички разследващи случая „Петрохан“. Тази информация публикувахме в „Гласове“ три часа преди предаването. Информацията ни е вярна, пише Явор Дачков.

Ето какво казва още той:

Към 17 часа Емил Дечев е привикал всички шефове на служби, главния секретар на МВР и неговия заместник, както и разследващите по „Петрохан“, и им е съобщил, че иска оставките им. Казал е, че ще изпрати до президента Йотова предложение за указ за освобождаването на главния секретар и неговия заместник.

Емил Дечев, който е съдия по професия, не познава закона и не знае, че президентът назначава и освобождава с указ само главния секретар на МВР. Дребен детайл към компетентността на този човек.

Скандалът е, че той реши да уволни много добри експерти, които се занимават с криминалистика. Няма много такива в България. То и сервитьори няма, камо ли криминалисти.

Открит опит на ПП-ДБ да замете следите от п*****та си секта. Има доказателства за се**уалните контакти на Калушев с децата, които е „възпитавал“, както и снимки на г**ите обитатели на хижата, защото предишни записи са запазени и се мотаят сред „възпитаниците“ на школата на лама Ивайло.

Кметът на София Терзиев и бившият министър Борислав Сандов са ходили там и не намират нищо от това за необичайно, както те се изразяват.

Тази вечер в „Панорама“ Цвета Рангелова, депутат от „Възраждане“, повдигна въпроса за исканите оставки на разследващите „Петрохан“. Янкулов не реагира веднага, като каза, че не знае нищо.

В края на предаването някой му се е обадил и той заяви в последните си думи, че тази информация е фалшива.

Тя не е фалшива. По всичко личи, че някой му се е обадил, за да даде задна скорост в ефир.

Надявам се, че публикацията на „Гласове“ и реакциите след нея ще спасят от уволнение специалистите в полицията, които си вършат работата и които не са политически лица, защото в интерес на всички ни е разследването „Петрохан“ да извади цялата истина.

Добре е да се следи тази тема, защото всички имаме интерес от истината по този въпрос.

Не мога да повярвам, че юристи като Янкулов и журналистите от „Дневник“, „Медиапул“, „Дневен ред“ и други ще искат тази история да се замете под килима. Просто не мога да го повярвам.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!