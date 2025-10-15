Явор Дачков: Пеевски е България. Разбира се, че Карлос Насар ще отиде да се снима с него

Кадър Фб

Явор Дачков взе отношение към снимката на Карлос Насар с Пеевски.

Ето какво пише той:

Чета някакви възмутени коментари, че Карлос Насар отишъл да се снима с Делян Пеевски. Довчера това изключително симпатично момче и исполин в спорта бе герой за всички, но днес вече е намразен от някои заради една снимка. Това е някаква социална циклофрения, омешана с богомилски бяс, която напълно не мога да разбера.

Пеевски е държавата с главно Д. И то не някаква отвлечена държава на сенките, а българската държава. Пеевски е България. Разбира се, че Карлос Насар ще отиде да се снима с него. Повече от половината български кметове вече го направиха, за да получат някой лев за пътища и ремонти или да не влязат в затвора. Не защото Пеевски е зъл, а защото сме прости.

Да се търси сметка от спортисти и артисти, че ходят по властта, е глупаво и морално несъстоятелно. Добре, че тези морализатори не са живели с Моцарт и Микеланджело.

България не е монархия и Пеевски не е цар. Както не беше цар и Борисов, който беше бащицата на България до онзи ден. Всички с поведението си около тях ги правят такива, но после услужливо забравят за това и ги изкарват диктатори и изверги, които единствени са виновни за всички български беди. Това е нелепо, невярно и не води до никъде.

Снимката на Карлос Насар днес бе с България, държавата с главно Д, каквато всички ние сме я изградили днес. И която не е направила нищо за успеха на Насар, както се разбра.

Не Пеевски, ние не сме направили нищо. Ние като държава, която всеки ден се проявява такава, каквато е от хората, които работят в нея и които я олицетворяват.

Пеевски не е паднал от Марс, нито Бойко Борисов. И двамата дойдоха отдолу, а не отляво или дясно, както прозорливо забеляза един мъдър човек преди време.

Не мисля, че е много справедливо да се хейти Карлос Насар, защото не е изтласкал всички български комплекси над главата си. Това би бил непосилен планетарен рекорд дори и за Атлас.

