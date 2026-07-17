Явор Дачков: Позицията на България за Украйна следва европейското лицемерие

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Журналистът Явор Дачков анализира последните решения на премиера Румен Радев и Министерството на външните работи спрямо Украйна, като ги определя за очаквано прагматични в контекста на общоевропейската политика. В свой коментар в социалните мрежи той разглежда отказа на България да участва в така наречената коалиция на желаещите, съчетан с подписването на декларация в подкрепа на Киев. Според него тези привидно противоречиви действия са логично продължение на политическата реалност както у нас, така и в Европейския съюз.

Дачков подчертава, че извеждането на страната от неформалната коалиция на желаещите е напълно легитимно действие, което стъпва на вече взети парламентарни решения. Той припомня гласуването в Народното събрание от 21 февруари 2025 година, когато депутатите решиха България да не изпраща войници на украинска територия.

„В така наречената коалиция на желаещите имат намерение да изпратят войски в Украйна след евентуално мирно споразумение. Това директно противоречи на решението на българския парламент“, пише анализаторът. Според него премиерът е постъпил правилно, като е извадил страната от тази група, докато същевременно външният министър е положил подпис под поредната декларация в подкрепа на Украйна, за да се запази дипломатическият баланс и да се валидира досегашната солидарност на страната под формата на въоръжение и техника.

За да илюстрира тезата си за политическо лицемерие на международно ниво, журналистът цитира данни на Financial Times и Kpler за европейския енергиен пазар през първата половина на 2026 година. По негова информация Европа е внесла рекордните 9,89 милиона тона руски втечнен природен газ от проекта в Ямал.

„Европа може да плати до 6 милиарда евро за тези доставки, според оценки на неправителствената организация Urgewald“, посочва Дачков. Основни купувачи през този период са били Франция, Белгия и Испания. Журналистът изтъква това като доказателство за истинското лице на европейската политика, отбелязвайки, че дългосрочната забрана на Европейския съюз за внос на втечнен газ от Русия влиза в сила едва от 1 януари 2027 година, пише dunavmost.com.

В коментара си Явор Дачков критикува крайните позиции на различните политически лагери в България. Той смята, че обвиненията към Румен Радев в изолация на страната или в национално предателство са неадекватни, защото авторите им не предлагат устойчиви практически решения.

Анализаторът обръща внимание и на обществените нагласи, като отбелязва, че широката публика често не се задълбочава в политическите детайли. Като пример той посочва отношението към общата европейска валута – въпреки първоначалните резерви в миналото, днес обществото вече живее нормално в еврозоната и макар да недоволства от високите цени, продължава да поддържа високи нива на потребление.

„Радев играе нелицеприятно двуличната политическа игра на Европа, защото самата тя е неприятна и двулична“, заключава журналистът, като допълва, че страната бавно върви напред въпреки всички вътрешни и външни противоречия.

Редактор "Екип на Петел",

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