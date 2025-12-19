Явор Дачков: Злати Йочев започва в 5:55 часа, Цънцарова влиза в 7:30

Кадър Фб

Явор Дачков съвсем не е съгласен, че уволнението на Цънцарова е лош ход.

Ето какво пише той:



Вчера умните и красивите тържествуваха за някакъв опразнен кабинет на Пеевски, днес реват, че уволнили партийния им журналист от частна телевизия, защото не можела да става рано за сутрешния блок и нейният партньор започва без нея предаването.



Добре ме чухте. Мария Цънцарова накара bTV да се съобразява с нейното ставане, а Злати Йочев започва в 5:55 без нея. Тя влиза в 7:30. Ако някой ми посочи телевизия в света, която би търпяла това, ще му бъда благодарен.



Понеже Мария е партиен журналист на ПП–ДБ, умните и красивите са възмутени, защото в политически план получават кокошка за кон. Един опразнен кабинет срещу един празен пропаганден стол в най-голямата телевизия. Ако така ще борят Пеевски, хич да не се напъват. И без това след всеки техен протест Пеевски става все по-силен, защото те са лицемерни, също толкова арогантни, но доста по-гламави в политически план.



Добро, макар и закъсняло, решение на bTV, защото Мария прави слаба политическа пропаганда, а не журналистика. Този казус е политически, а не е тема за свободата на словото.



Няма страшно. Аз съм уволнен от национален ефир преди 25 години, защото бях костовист и оттогава нямам достъп до големите телевизии и не е болка за умиране. Сега Мария Цънцарова може да си направи подкаст и да види каква е реалната ѝ тежест.

