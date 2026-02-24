Явор Гечев: Изборите ни струват по 160 евро на човек

Редактор: Недко Петров

Стопкадър Нова Тв

Моите наблюдения са, че на избори се гласува по-скоро за това кой е симпатичен, кой е казал нещо сутринта в сутрешния блок или някъде там в някоя кръчма или на някое събитие. Никой не си прави труда да гледа програмата на партиите и да вникне в тях.

Това заяви Явор Гечев.

Наскоро имах разговор с член на ръководството на една от партиите. Той коментира, че от една страна, ако сведат цялата си програма до пет основни исквания, това означава да не включат много неща вътре, ама поне тези пет неща хората ще ги прочетат и най-вероятно ще разберат за какво става въпрос. От друга страна вика, че ако направят сто искания примерно в една програма или 100 приоритета, тогава хората няма да ги прочетат, продължи природозащитникът.

Може би ние, когато гласуваме, трябва да си даваме сметка колко точно ни струва на нас разхождането до урната. От това, което прочетох, за последните пет години това ни струва около 1 милиард и 100 хиляди евро. Разделено на населението, и то на цялото население в страната, означава около 160 евро на човек. Така че всеки път ние, когато се разхождаме до урните, трябва да си правим сметката колко точно ни струва това разхождане, каза още в „Пресечна точка“ Гечев.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!