Явор Гечев: Този бюджет не прави никого щастлив, но е такъв, какъвто трябва да бъде

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Разбира се, че е компромис. Бюджетът е такъв, какъвто е. Това каза в предаването "Панорама" по БНТ депутатът от "Прогресивна България" Явор Гечев във връзка с Бюджет 2026, цитиран от novini.bg.

Този бюджет не прави никого щастлив, но е такъв, какъвто трябва да бъде. Седем месеца този бюджет е вървял такъв, какъвто е. Настоящият бюджет отразява възможностите, които има. Нашите политики ще се видят в следващия бюджет. В тази план-сметка няма нови политики, защото оттук до Нова година не би могла да мине и една обществена поръчка, заяви Гечев.

Във връзка с разполагането на американските самолети-цистерни в Безмер той посочи: "Ако това е криза, тя не започва сега, а с първото настаняване. Ние изпълняваме ангажименти, които са поети през 2006 г., и са преподписани от правителството на Бойко Борисов. Ако можеше да не вземем такова решение, щяхме да го направим. Но самолетите ще са на военно летище, а не на гражданско, както при първото настаняване, където рискът е в пъти по-голям и се прави след решение на Народното събрание. Броят на самолетите също така е по-малък в сравнение с предишното настаняване".

Ние имаме традиционно добри отношения с Иран, но икономическите последствия за България ще са значителни, ако не изпълним ангажимент, поет през 2006 г. Довчерашните евроатлантици не подкрепиха решението в парламента, което също е странно, добави депутатът от "Прогресивна България".

Външната ни политика е отражение на защитата на националния интерес. Единственият кусур, който имаме, е, че влизаме в капани на по-опитните опозиционни партии. Ние се опитваме да правим политика на базата на държавните интереси. Социологическите проучвания показват, че оставаме разбрани, защото рейтингът на парламента е рекорден за последните 20 г., коментира Явор Гечев.

Той увери, че "Прогресивна България" ще хвърли всички сили в подкрепа на кампанията на Илияна Йотова за президент.

Тя е добър политик, независим, който има характер и собствено мнение. Най-логичното е "Прогресивна България" да даде каквото може за спечелването на на президентските избори от Илияна Йотова Тя е правилният бъдещ президент на България, каза още Гечев.

Редактор "Екип на Петел",

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