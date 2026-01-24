Явор Гечев се включва в политическия проект на Румен Радев

кадър: Bulgaria ON AIR

Съветникът на президента Румен Радев и бивш земеделски министър - Явор Гечев напуска президентството заедно с Радев и продължава с него в политическия му проект. Това заяви самият той в студиото на "Брюксел 1".

"Никога не съм крил пристрастията си и най-вече доверието си към г-н Радев и се впускам в това, което е за държавата в крайна сметка. Надявам се, че всичко е за добро. Надявам се на нови политики, базирани на националния интерес. И каквото мога аз, с моите знания, умения, дух, хъс, разбиране ще помагам за тази кауза", заяви Гечев.

Той коментира и протестите на земеделците в Страсбург и решението на ЕП да изпрати в съда на ЕС Споразумението на Брюксел със страните от МЕРКОСУР и го определи като "проблем".

"Проблем е не само заради самите договорни отношения, а заради цялостната политика на ЕС. Фермерите от няколко години насам протестират много сериозно за какви ли не неща, което значи, че има системен проблем и той не е само по отношение на МЕРКОСУР или на някои от политиките. Европейският проект като цяло се променя, ЕС се променя и като че ли един от големите губещи е точно земеделието", посочи Гечев пред Bulgaria ON AIR.

Той коментира твърденията, че споразумението е благоприятно за индустрията.

"Половината от истината не значи цялата истина. Да, Европа - такава, каквато е, търси пазари. Няма нищо лошо в икономическото сътрудничество и в пазарите на Европа, особено индустриалните. Но Европа е толкова изкривена като политика вече, че няма нищо общо със свободния пазар... С Меркосур като споразумение Европа всъщност казва следното нещо - "С това ние избираме индустрията пред земеделието. Ясно е, че в следващия рамков период обаче парите за земеделие за България ще са с около 35% по-малко", разкри специалистът.

