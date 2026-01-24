реклама

Явор Гечев се включва в политическия проект на Румен Радев

24.01.2026 / 21:58 2

кадър: Bulgaria ON AIR

Съветникът на президента Румен Радев и бивш земеделски министър - Явор Гечев напуска президентството заедно с Радев и продължава с него в политическия му проект. Това заяви самият той в студиото на "Брюксел 1".

"Никога не съм крил пристрастията си и най-вече доверието си към г-н Радев и се впускам в това, което е за държавата в крайна сметка. Надявам се, че всичко е за добро. Надявам се на нови политики, базирани на националния интерес. И каквото мога аз, с моите знания, умения, дух, хъс, разбиране ще помагам за тази кауза", заяви Гечев.

Той коментира и протестите на земеделците в Страсбург и решението на ЕП да изпрати в съда на ЕС Споразумението на Брюксел със страните от МЕРКОСУР и го определи като "проблем".

"Проблем е не само заради самите договорни отношения, а заради цялостната политика на ЕС. Фермерите от няколко години насам протестират много сериозно за какви ли не неща, което значи, че има системен проблем и той не е само по отношение на МЕРКОСУР или на някои от политиките. Европейският проект като цяло се променя, ЕС се променя и като че ли един от големите губещи е точно земеделието", посочи Гечев пред Bulgaria ON AIR. 

Той коментира твърденията, че споразумението е благоприятно за индустрията.

 "Половината от истината не значи цялата истина. Да, Европа - такава, каквато е, търси пазари. Няма нищо лошо в икономическото сътрудничество и в пазарите на Европа, особено индустриалните. Но Европа е толкова изкривена като политика вече, че няма нищо общо със свободния пазар... С Меркосур като споразумение Европа всъщност казва следното нещо - "С това ние избираме индустрията пред земеделието. Ясно е, че в следващия рамков период обаче парите за земеделие за България ще са с около 35% по-малко", разкри специалистът.

0
2
kjk (преди 6 минути)
Рейтинг: 175485 | Одобрение: 18850
С таа селско стопанска е готов за шеф на поливните системи!!!;)Усмивка:errm:
1
1
MrBean (преди 43 минути)
Рейтинг: 205681 | Одобрение: -1569
А попита ли Радев за мнението му за Меркосур? Става ясно,че догоорките са се водили тихо и одавна.Но както сава с червените-стало как всегда.

