Явор Гечев за Бюджет 2026: Досегашното управление струва все по-скъпо, някой трябва да плати сметката

кадър: Нова тв

Бюджетът отразява вече поетите разходи от предходното управление и не може да бъде разглеждан изолирано от натрупаните финансови ангажименти.Това заяви в „Здравей, България” депутатът от „Прогресивна България" Явор Гечев, коментирайки приетата на първо четене в Народното събрания план сметка на държавата, в която е заложен дефицит от 5,7 процента.

"Досегашното управление струва все по-скъпо. Този бюджет се прави от седмия месец нататък и отразява вече поетите и изхарчени разходи, които ние заварихме. Съответно, този дефицит вече е генериран. Бюджетът на практика представлява миналогодишния бюджет по закон плюс всички допълнителни разходи, които бяха гласувани от предишните парламенти. И когато теглиш чертата, някой трябва да плати сметката", обясни той.

Гечев коментира и критиките, че бюджетът залага нов държавен дълг и не предвижда достатъчно мерки за ограничаване на разходите. Според него кабинетът е имал възможност формално да намали дефицита до 3%, но това би означавало прехвърляне на разходите към следващата година, както ги е заварил. „Не го направихме. Поемаме този тежък период, за да могат реалните реформи да започнат от следващата година“, изтъкна той.

И подчерта, че правителството не отлага реформите в държавната администрация, а ги подготвя. По думите му преструктурирането на министерства и сектори изисква сериозни законодателни промени, които не могат да бъдат извършени единствено чрез Закона за държавния бюджет. "Необходими са законодателни промени. Това е сериозна работа, която трябва да бъде свършена внимателно, а не прибързано. Нашият подход е малко по-разумен“, посочи той.

Според Гечев опозицията отправя противоречиви послания, като едновременно критикува високия дефицит и настоява да не бъдат предприемани мерки, които биха довели до ограничаване на разходите. Той отхвърли и твърденията, че настоящият бюджет не се различава от проектите на предходните управления. „Разходите за издръжка не означават кафета и лукс за администрацията. Това е категорична лъжа. Да, те са по-високи и са повече, но причините за това са конкретни и могат да бъдат обяснени“, заяви Явор Гечев.

И даде пример: "Има около 170 млн. натрупани задължения още от 2001 г. по осъдителни решения срещу Министерството на регионалното развитие, които сега плащаме. В бюджета има още 170 млн. за земеделските производители, 55 млн. за субсидиране на транспорта, около 150 млн. за провеждането на два избора. Към това се добавят увеличените разходи за горива, средства за детски градини, болници и други публични институции, както и разходи за събития като „Джиро д'Италия“ и „Евровизия“. Когато съберете всички тези суми, се получава точно този размер".

Гечев беше категоричен, че "няма нито една стотинка повече от необходимото"."Ако бяхме продължили със същия бюджет, който ни беше оставен, дефицитът щеше да достигне 7,4%. С всички предприети от нас мерки успяхме да го намалим до малко над 5%, Ако някой си мисли, че сме щастливи да работим с толкова голям дефицит, греши. Това е реалната финансова ситуация", изтъкна той.

По отношение на изтегления нов заем депутатът от "Прогресивна България" подчерта, че тези средства се теглят, защото "имаме по-висока амбиция за усвояване на европейски средства". "Вчера по време на дебатите за бюджета чухме предложения да предвидим по-ниски разходи по европейските програми и по ПВУ. Каква е алтернативата? Да не изплатим пенсиите или заплатите в държавния сектор? Не предвиждаме увеличение на данъците през този период. Има нормални процедури за актуализиране на някои осигурителни параметри, но тенденция към повишаване на данъчната тежест няма. Нашата цел е икономиката да расте по-бързо от инфлацията. Това е правилната политика и полагаме сериозни усилия да задвижим икономиката след периода, в който държавата беше блокирана", категоричен е Гечев.

По думите му политическата му формация предупреждавала, че прекаленото финансово напрежение около подготовката за членството в еврозоната ще доведе до инфлация и дефицити.

По отношение на новата формула за данъчните оценки на жилищата. "Това няма пряко отношение към централния бюджет, защото става въпрос за общински данък. Целта е общините да разполагат с повече собствени приходи. Последната актуализация е правена през 2009 г., а оттогава цените на имотите нараснаха многократно. Не става дума за рязко увеличение на данъците, а за разумна актуализация. В настоящия бюджет подобни промени не се предвиждат. Те се обсъждат на ранен етап във връзка с бюджета за 2027 г. Преди да бъдат предложени, всички разчети трябва да бъдат внимателно изготвени", заяви депутатът.

Гечев коментира и цените на храните: "За първи път от два месеца насам вече се наблюдава макар и слабо понижение на цените. То е предпазливо, но все пак е начало. Според мен това се дължи на мерките, които предприехме чрез Закона за защита на конкуренцията и Закона за защита на потребителите. В момента големите търговски вериги актуализират договорните си отношения, Министерството на икономиката подготвя необходимата наредба, а предстои и създаването на регистър за проследимост".

Редактор "Екип на Петел",

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