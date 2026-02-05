Явор Гечев за насилниците на животни: Новият случай е много по-брутален от този с Габриела и Красимир
кадър Нова нюз
редактор Веселин Златков
Защитникът на правата на животните Явор Гечев определи новия случай със заснемане на мъчения на животни от село Царевец като много по-брутален от предишния с Габриела и Красимир. Според него между едните и другите мъчители едва ли има връзка, освен ако едните не са се учили от видеата на другите.
Това престъпление е много по-брутално, имаме поне 80 убити животни в период на 13 години, а колко ли ще намерят на компютрите, каза Гечев по Нова вюз. Той подчерта, че този път става въпрос за много по-дълги видеа, едно от които е окол час и в него да мъчени и убити няколко животни.
„Не мисля, че някой съдия ще прояви снизхождение, като се запознае с доказателствата”, каза още защитникът на животните.
Явор Гечев съобщи също, че в поне една страна от ЕС тече проверка за подобни видеа, които са част международна мрежа.
