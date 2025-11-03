Явор Куюмджиев: Държавата източва капитала на "АЕЦ Козлодуй"

Кадри Нова нюз, Булфото

За огромно съжаление, близо 20 години енергетиката се управлява от недостатъчно опитни и знаещи какво да правят хора. Това заяви в предаване "РеВизия" по Нова нюз енергийният експерт и бивш министър на енергетиката Явор Куюмджиев.

"Печелившите предприятия в БЕХ - АЕЦ "Козлодуй", Националната електрическа компания, "Булгартрансгаз", се източват и то брутално. Източват се от държавата", твърди Куюмджиев. Той коментира състоянието на българската енергетика и разказа за това как държавата се опитва да подсигури централния бюджет, като за целта източва печелившите дружества в системата на енергетиката.

"Държавата източва АЕЦ "Козлодуй"

"Държавата принуждава атомната централа да продава на "либерализирания" регулиран пазар 500-600 мегавата от своите възможности. Либерализиран в кавички, защото той си е регулиран, след като създадоха нов сегмент на борсата, в който участват само АЕЦ, НЕК, ТЕЦ-овете и ЕРП-тата. На АЕЦ му се прибират всички печалби - на всичко, което е изкарано на цена на тока над 110 лв. за мегаватчас. Онзи ден пазарната цена беше 290 лв., АЕЦ-ът продава на 290 лв., но държавата му прибира всичко над 110 лв.", каза бившият енергиен министър.

По думите му след това влизат данъчни инспектори и казват: „Ти си продал на 290 лв., данъци трябва да платиш върху 290 лв. Не ме интересува, че са ти взели повечето”. "Ако все пак успеят да формират някаква печалба, въпреки всичко им взимат 80% от нея, след като си платят данъци и такси. Такъв е законът. Обаче сега държавата им взима 100% и то авансово, преди да са изкарали парите. Държавата източва АЕЦ "Козлодуй", категоричен е Куюмджиев. По думите му това не позволява на централата да извърши модернизационните си и технологични подобрения.

Какво обаче се случва с непечелившите предприятия, които в системата са много?

"Булгаргаз" е във фалит, но тези проблеми не се решават с бюджета. Бюджетът за енергетика е 150 млн. лв. Нищо не е. Големите пари там са в БЕХ или под черта. Държавата позволява изкривявания. Като се наложи да се вадят няколкостотин милиона лева, държавата ги вади и ги инжектира в БЕХ, за да ги даде той на "Булгаргаз", който да ги даде на "Топлофикация". Това е същото като с "Боташ". Изтичат огромни суми в тези две бездънни ями", твърди енергийният експерт.

Според него големият проблем е, че държавата вече няма капацитет да управлява такива сложни системи. "За огромно съжаление близо 20 години енергетиката се управлява от недостатъчно опитни и знаещи какво да правят хора. С изключение на сегашния министър Жечо Станков, енергетиката се управляваше от счетоводители, маркетолози, моряци", посочи Куюмджиев.

Кой купува "Лукойл"?

Актуалната енергийна тема е какво ще се случи с рафинерията на "Лукойл" в България. Вече е ясно, че след санкционирането от САЩ руснаците, които са собственици, са се съгласили на преговори с гиганта Gunvor. Кой обаче стои зад тази компания?

"Това е компания, която е създадена преди 25 години от един швед и руснака Генадий Тимченко. Регистрирана е в Кипър, със седалище в Женева. Това, че е регистрирана в Кипър, означава, че в крайна сметка може да се скрие крайната собственост. Тимченко едва ли е част от оперативното управление, но не знаем чие притежание е. Това вече веднъж се случи - италианската рафинерия на "Лукойл" беше продадена на кипърска офшорка. Кандидат-купувачът сега изглежда стабилна компания с огромни приходи", поясни експертът. По думите му начинът на продажбата изключва каквито и да било действия от българските власти.

"Забавното е друго. Нали се опитаха властите да въведат допълнителни препятствия пред сделката като включиха ДАНС? Това се оказа напълно излишно, защото се продава "Лукойл Интернешънъл", която е австрийска. Тя притежава "Литаско" в Швейцария, която е собственик на нашата рафинерия. Продава се австрийската компания, българските власти са байпасирани", обясни бившият енергиен министър.

През последната седмица управляващото мнозинство обяви, че се забранява износът на дизел, авиационно гориво и други продукти. Защо?

"По закон трябва да се държат наистина 90 дни резерви в държавния резерв. Поне половината от тях са в държави извън България, защото тук нямаме капацитет. От друга страна и търговските дружества имат малки свои запаси. Това, което се случи миналата седмица, е, че се направи проверка какви количества се държат в тези складове. Държавният резерв няма собствени. Той плаща на компаниите да съхраняват държавен резерв в частни. Според уверенията, към момента тези складове са си пълни и всичко би трябвало да е наред, защото имаме измервателни устройства. Забраната на износа е подсигуряване. Аз подкрепям тази мярка, но тя подлежи на одобрение на Европейската комисия, защото това е нарушение на пазарните правила, а и може да доведе до това Гърция и Румъния да кажат, че щом ние изнасяме, те няма да ни дадат нашия резерв", обяви Куюмджиев.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!