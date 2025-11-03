Явор Куюмджиев: Кой ще се оправя с петрола на борсите и ще организира танкери?

кадър bTV

България има две стъпки, които да предприеме, за да разреши проблемите около Лукойл, това каза по bTV енергийният експерт Явор Куюмджиев.

„Дерогация никой няма да ни даде, но можем да искаме някакво отлагане, въпросът е как ще го мотивираме. Другата стъпка е да се назначи веднага особен управител, но като казваме веднага, това може да е след половин година, със скоростта, с която работят управляващите”, обясни Куюмджиев. Той обаче посочи по-голям проблем.

„Загадката е кой ще е този е управител или екип, който ще се оправи с петрола на борсите и с поръчката на кораби за доставката му. Такъв екип у нас няма. Има хора, които знаят как да го правят, но те са на високи длъжности в големи компании, някои са и в чужбина и няма да се съгласят да влязат в тази помийна яма”, обясни той.

Куюмджиев каза също, че крайна сметка да останем без горива е малко възможно, но пък възможността цените да се вдигнат, е голяма.

