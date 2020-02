Яйчни черупки на 75 милиона години показват, че повечето динозаври са били топлокръвни

nauka.offnews.bg

Анализът на фосилни яйчни черупки решава може би един дългогодишен спор за динозаврите, показвайки, че всички видове динозаври са били топлокръвни.

Това също означава, че предците на динозаврите също трябва да са били топлокръвни, коментира Робин Доусън (Robin Dawson) от Йейлския университет, който ръководи изследванията.

Досега се говореше, че предимно пернатите динозаври, наречени тероподи, от които произхождат птиците, са били топлокръвни, но все още има спор дали други групи динозаври също са били топлокръвни. Доскоро имаше само косвени методи за изчисляване на телесната температура на древните животни, така че палеонтолозите не можеха категорично да се произнесат по този въпрос.

Съществува начин да се изчисли температурата, при която органичните вещества се образуват вътре в телата на базата на въглеродни и кислородни изотопи. Тази техника може да се приложи върху черупките на яйцата, за да се разкрие телесната температура на майката, когато са се образували черупките.

Реконструкция на самка майазавър и с малкото й. Кредит: Wikimedia Commons

През 2015 г. изследователите прилагат този метод върху яйчната черупка на тероподи и зауроподи (динозаври с дълъг врат) и откриват, че и двете групи са топлокръвни. Сега екипът на Доусън прилага този метод върху още три фосилни яйчни черупки.

Анализ на яйчните черупки

Една от изследваните черупки е принадлежала на теропод, наречен Troodon formosus, а друга на динозавър с патешка човка, наречен Maiasaura peeblesorum. Изследователите са уверени, че третата яйчна черупка е принадлежала на зауропод, известен като титанозавър-джудже, въпреки че динозавърът все още не е окончателно идентифициран.

Анализът на екипа предполага, че майазавърът е имал телесна температура 44° C, троодонът е имал температура до 38° C, а титанозавърът - джудже 36° C - всички по-топли от средата, в която са живели.

Най-важното е, че динозаврите с патешки човки принадлежат към различна група динозаври от тероподите и заувроподите, които са по-тясно свързани помежду си. Тази група включва животни като трицератопсите и стегозаврите. Много по-малко вероятно е топлокръвността да се развие независимо при всеки от тези три основни типа динозаври, разказва Доусън, което предполага, че всички групи динозаври споделят тази черта, което сочи, че вероятно техните общи предци са били топлокръвни.

„Ако тези три основни групи имат капацитета да използват метаболизма си, за да повишат телесната си температура, това е нещо, което важи за всички тях“, коментира палеонтологът.

Изглежда обаче, че телесната температура на троодона понякога е паднала до 28° C, разказва Доусън. Така че може да са били хетеротермични - да могат да понижават телесната си температура, за да пестят енергия, както могат много съвременни птици и бозайници.

Тези открития обаче не обясняват защо предците на динозаврите са се развили като топлокръвни, нещо, което все още е в процес на дебат.

