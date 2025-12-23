Яйцата поскъпнали с 2 лева за месец

Мая Иванова. Кадър: Нова ТВ

С два лева са поскъпнали яйцата за месец. Това става ясно от сравнение на цените на определени хранителни стоки, което е направено от Нова телевизия.

През ноември журналист на медията е закупил 10 броя яйца на промоция за 4,59 лв., а днес те са стрували струват 6,59.

Сравнението е направено в един и същ магазин в София на една и съща голяма верига, така че да няма изкривяване заради търгоския обект.

От репортажа стана ясно, че свинския врат без кост - отново е на промоция и цената му е същата като от преди 1 месец. Картофите за гарнитура струват 1,90 лева - цената е същата. Тази на царската туршия остава непроменена - и преди месец, и сега тя струва 12,99 за 1,200 гр.

Преди месец цената на мандарините е била 3,99 лв/кг. Сега те струват 2,99 лв. за същото количество. Бананите и руската салата запазват стойността си. Месец по-рано репортерът е закупил бучка краве сирене за 8,49 лв., а в момента цената е 9,59 за 400 гр. При фините кори, селският хляб, шоколадът и газираното няма промени в цените.

