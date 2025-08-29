Яйцата ще поскъпнат още, прогнозират птицевъдите

кадър Нова нюз

редактор Веселин Златков

Цената на яйцата в магазините ще се повиши още, това прогнозира по Нова нюз шефът на организацията на птицевъдите Ивайло Гълъбов. Той заяви, че цената на производителите у нас е най-ниската в Европа, а цената се повишава от логистиката и опаковката, към които търговците имат все по-големи изисквания.

Гълъбов коментира, че важен фактор се оказва вноса от трети страни. Внесените яйца от Украйна са се увеличили със 111%, а от Северна Македония - със 110%. Българското производство е достатъчно, за да задоволи и вътрешния пазар, и външния, който е главно в Румъния и Гърция. Румънският пазар обаче е почти изгубен в момента заради украинския внос в северната ни съседка, отчете Гълбов.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!