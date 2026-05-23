Снимка: Областна администрация - Велико Търново, архив

Язовир „Александър Стамболийски“ е започнал да прелива около обяд днес. Това съобщава областният управител на Велико Търново - Марин Богомилов, във фейсбук.

Очаква се прелелите води да достигнат постепенно до около 400 м3/сек (над три пъти повече от предишния път).

Ситуацията е в следствие на голямото количество валежи през последните дни в района на водосбора на река Росица и въпреки предварителното изпускане на водни количества от язовир „Александър Стамболийски“.

Към момента няма непосредствена опасност за населението, но ситуацията изисква повишено внимание.

От областната администрация предупреждават живущите в ниските части на населените места по поречието на река Росица, както и земеделци, животновъди, рибари да следят нивото на реката.

Оттам призовават жителите, докато нивото на река Росица е повишено:

– да преместят животни, техника и инвентар от ниските места;

– да не остават в близост до реката;

– да не преминават през залети участъци;

– да избягват риболов и разходки край реката.

Уведомени са всички кметове на кметства, уточняват от Областната администрация във Велико Търново.

Екипът на РС ПБЗН и Доброволното формирование са в готовност да реагират при нужда.

Гражданите могат да подават сигнали за залети площи, за заклинени дървени трупи на мостовите съоръжения и други – на горещия телефон на община Павликени на тел. 080 080 404 (безплатен за всички) и 0888 096 099 – дежурен в Община Павликени.

