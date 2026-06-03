Язовир „Копринка“ достигна близо 85% от обема си

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Водният обем на язовир „Копринка“ към днешна дата е 119 млн. 931 хил. куб. м, което е малко под 85% от общия му обем.

Това е показала проверка на областния управител доц. д-р Калоян Дамянов след обилните дъждове от последните дни, съобщиха от Областна администрация – Стара Загора. Свободният обем на язовира е 22 млн. 283 хил. куб. м.

Областният управител е извършил проверка на язовирния комплекс в присъствието на инж. Алиш Бунцев, ръководител на района, и инж. Ивайло Тенев, началник група ВЕЦ – Стара Загора към „ЕНЕРГО-ПРО България“, които стопанисват водноелектрическата централа на язовирния комплекс.

Двамата инженери са запознали областния управител с актуалното състояние към днешна дата на съоръженията и системите, както и с мерките, които се вземат за правилното функциониране на обектите с оглед тяхната сигурност и предотвратяване на какъвто и да е риск за населението.

Те са уверили доц. д-р Калоян Дамянов, че ситуацията с обема, нивото на язовира и съоръженията се следи и контролира непрекъснато.

В края на миналия месец от Министерството на околната среда и водите (МОСВ) съобщиха, че сумата от наличните завирени обеми в комплексните и значими язовири е 5314,6 млн. куб. м, което представлява 81,31% от общия им обем.

Над 80% запълване тогава отчитаха 32 от общо 52 комплексни и значими язовира в страната. От ведомството напомниха, че при необходимост дружествата, стопанисващи комплексните и значими язовири, следва да предприемат мерки за осигуряване на свободни обеми чрез превантивно изпускане на водни маси с цел поемане на повишения приток и поддържане на нивата в оптимални граници.

МОСВ подчерта още, че местните власти трябва да прилагат предвидените мерки в Плановете за управление на риска от наводнения за периода 2022–2027 г., както и да следят актуалната хидрометеорологична информация и прогнозите за опасни явления, публикувани на официалната страница на министерството.

През април инспекция на тогавашния областен управител Ива Радева установи, че няма опасност от преливане на язовир „Копринка“ край Казанлък, като нивото беше 125 млн. куб. м вода.

В края на февруари язовирът беше запълнен на 90%. В него имаше 128 млн. куб. м вода, като до пълното му запълване оставаха около 13-14 млн. куб. м., пише btvnovinite.bg.

Редактор "Екип на Петел",

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