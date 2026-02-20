реклама

Язовир „Тича“ достигна днес над 60 процента от обема си

20.02.2026 / 00:30 0

Кадър Ютуб

Язовир „Тича“ достигна днес 60,75% от обема си. В момента в него има 149,423 млн.куб.м вода. Средният денонощен приток е 56,5 куб.м в секунда, а разходът 1,3 кубика в секунда.

Данните са от ежедневния бюлетин за състоянието на комплексните и значими язовири на МОСВ, допълва Шум бг.

Заради падналия дъжд и сняг през февруари язовирът успя да повиши нивото си с 10% само за 17 дни. Така в момента в „Тича“ има повече вода, отколкото на същата дата миналата година, когато бе пълен на 48,37%.

