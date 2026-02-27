Язовир "Камчия" прелива до дни

Булфото

Язовир „Камчия“, който осигурява питейна вода за Варна, Бургас и десетки населени места по Черноморието, е запълнен на 95% и в рамките на дни се очаква да достигне максималния си обем, предаде Морето.



Към днешна дата във водоема има 220 млн. куб. метра вода сочат данните от дневния бюлетин на МОСВ. По информация на Moreto.net ако притокът се запази и не започне контролирано изпускане на по-големи количества вода, още в понеделник – 2 март – обемът може да достигне максималните 233 млн. куб. м.





Напълването на язовира ще доведе до преливане или изпускане на значителни количества вода в долното течение на река Луда Камчия, която захранва най-големия язовир в област Варна – „Цонево“.



През последните десетина дни, в резултат на валежи и снеготопене, към „Цонево“ се вливат около 1 млн. куб. м вода на денонощие. При преливане на „Камчия“ обаче се очаква този приток да нарасне между четири и пет пъти, а „Цонево“ да започне да се пълни с бързи темпове.





В момента в язовир „Цонево“ има 139 млн. куб. м вода – около 42% от общия му капацитет от 330 млн. куб. м. Според експертни оценки водоемът разполага с достатъчен свободен обем, за да поеме очакваните количества вода. Малко вероятно е обаче той да достигне нивата на пълно напълване, наблюдавани преди доста години.



За разлика от „Камчия“, който се използва за битово водоснабдяване, „Цонево“ е предназначен основно за напояване и за осигуряване на вода за индустриалните предприятия в района на Девня.



Вече е сигурно, че Варна и Бургас няма да са изправени пред водна криза през идния летен сезон.

