Язовир "Копринка" с критично ниско ниво

Критично ниско е нивото на язовир „Копринка”. Справка в сайта на Министерството на околната среда и водите показва, че наличният обем в момента е малко над 19%, с 32 милиона кубични метра вода.

Другият язовир на територията на област Стара Загора, „Жребчево“ е на 16,7% от полезния си обем или разполага с 62.млн. кубични метра вода.

През последните няколко години в летния сезон язовирът достига критичен минимум, като през изминалата година нивата му стигнаха почти до мъртвия обем или малко над 12%.

Валентин Димитров от Централна рибоопазваща организация призова контролните институции да наложат по строг контрол на източването на язовира, предаде БНР.

„Имаме апел към управата, която контролира водните ресурси в язовирите в България – да се използва водата по правилен начин, за да не се допуска критично ниско ниво на язовирите. Всяка година става все по-зле и по-зле”, заяви Валентин Димитров, Централна рибоопазваща организация.

Валентин Димитров, каза още миналата година язовирът е продължил да се източва до след средата на септември, а напоителният сезон е до края на август.

