Язовир "Тича" е пълен почти наполовина

Кадър Ютуб

Средният денонощен приток в яз. „Тича‘ е 6,365 куб. м. в секунда, разходът е 1,203 куб.м в секунда, а тенденцията е за повишаване на водата във водния басейн. Наличният обем на язовира е 145,118 млн. куб. м, което е 46,54% от общия му обем.

Разполагаемият обем на „Тича“ е 105,118 млн. куб. м, което е 38,67% от полезния обем.

Данните са от бюлетина за състоянието на комплексните язовири в България на Министерството на околната среда и води (МОСВ).

МОСВ публикува и график за използване на водата от „Тича“ през януари 2026 г., видя Шум бг.

Разрешеното количество вода е 3,750 млн. куб. м. От тях 2,450 млн. куб. м са за питейно-битово водоснабдяване на градовете Шумен и Велики Преслав, 0,800 млн. куб. м за питейно-битово водоснабдяване на гр. Търговище.

0,500 млн. куб. м са за осигуряване на минимално допустим отток в реката след язовира.

