Язовирите, снабдяващи с вода втория по големина град в Иран, са почти пресъхнали

Снимка Пиксабей

Четирите язовира, снабдяващи с вода втория по големина град в Иран - Машхад, са практически пресъхнали на фона на безпрецедентна суша в страната, предаде Франс прес, позовавайки се на местни медии, предаде БТА.

"Водните запаси на язовирите около Машхад сега са по-малко от 3%", заяви пред иранската агенция ИСНА ръководството на дружеството, което отговаря за водоснабдяването в Машхад, където живеят около 4 милиона жители.

Вчера бе съобщено и че правителството на Иран предвижда режим на водата в столицата Техеран, за да се ограничи потреблението.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!