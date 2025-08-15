"ЮТюб" ще проверява потребителите си за пълнолетие с изкуствен интелект

Пиксабей

"ЮТюб" започна да тества средство с изкуствен интелект, чрез което ще се отгатва възрастта на потребителите, за да се защитават по-добре непълнолетните от неподходящо съдържание онлайн, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

Технологията позволява да се предположи възрастта на потребителя, независимо от датата на раждане, която той е посочил в акаунта си.

Изпитанията на механизма са започнали в САЩ в сряда. Ако системата реши, че даден потребител е под 18 години, ще се задействат автоматично правилата за непълнолетни – рекламата няма да е повече персонализирана, ще бъдат активирани предпазни механизми в препоръчването на съдържание, ще се ограничи повтарянето на гледането на определено съдържание.

В случай на допусната грешка при определяне на възрастта, човекът ще има възможност да я коригира и да докаже, че е над 18 години, например като използва банкова карта или официален документ за самоличност, уточнява „ЮТюб“.

