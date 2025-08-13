Юбилейното издание на Международната ветроходна регата „Кор Кароли“ стартира в Деня на Варна

Снимка: Община Варна

В дните от 15 до 18 август ще се проведе юбилейното 25-о издание на най-мащабната ветроходна регата „Кор Кароли“, която е организирана от едноименната фондация със съдействието на Община Варна.



Събитието известно с дългия си маршрут, предизвикателните метеорологични условия и атрактивната награда „Синята лента“ отново ще събере десетки екипажи по родното Черноморие.

Тази година престижната надпревара ще стартира в Деня на Варна 15 август и ще завърши на 18 август в Бургас, като организаторите очакват между 30 и 40 килови яхти и над 300 състезатели.

За безопасността на участниците ще се грижат кораб на Военноморските сили и лодка на Медицински университет – Варна, които ще съпровождат флотилията по целия маршрут.

Програма

14.08, четвъртък

10.00 ч. – Регистрация и техническа инспекция

13.00 ч. – Про Ам гонка във Варненския залив

17.30 ч. – Техническа конференция

19.00 ч. – Официално откриване - Морска гара

15.08, петък

08.00 ч. – Късна регистрация и инспекция

10.00 ч. – Старт гонки №1, 2 и 3 „Срещу и по вятъра“ във Варненски залив

16.08, събота

09.00 ч. – Старт гонка №4 Варна – Балчик – Варна

17.08, неделя

09.00 ч. – Старт гонка №5 Варна – Св. Влас

18.08, понеделник

10.00 ч. – Старт гонка №6 Св. Влас – Бургас

19.00 ч. – Церемония по закриване и награждаване

