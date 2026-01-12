Юксел Кадриев: Измериха минус 17 градуса в наш град

Редактор: Недко Петров

Най-студеното място в днешния леден ден е бил Самоков, където измериха минус 17 градуса, по данни на Националния институт по метеорология и хидрология.

Следва Пещера – минус 13, а минус 11 са регистрирани в Костенец. Във Враца, Кнежа и Лом най-ниската стойност е минус 9 градуса, в Разград минус 8, а в столицата около минус 7.

Това съобщи водещият на новините по бТВ Юксел Кадриев.

В три от осемте общини в Русе днес учениците останаха по домовете си, а решението е заради ниските температури.

Вяра Петрова, която е майка на ученичка, одобрява решението на общината.

Доволни сме, защото ще имат възможност да се насладят на хубавото време и на хубавия сняг, но от друга страна малко ги разглезваме, заяви тя.

Основните пътища са изчистени до асфалт, но очакваните температури от минус 12 градуса създават рискове за децата.

Това е едно много разумно решение, предвид ниските температури и предвид на опасността децата да се наранят, и пързаляйки се, да си счупят някои крайник, каза учителката Светла Ганева.

