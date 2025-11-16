Юксел Кадриев: Усещам всеки момент като неповторим на екрана

Стопкадър бТВ

Един от емблематичните ни водещи по телевизията открехна завесата на личния си живот.

Стотици часове, хиляди истории, твоите новини. bTV Новините отбелязват 25 години в ефир. 22 от тях зрителите свързват с него - Юксел Кадриев. С екранната му партньорка Виктория Петрова са една от най-разпознаваемите телевизионни двойки, която всяка вечер влиза в дома ви, за да ви разкажат най-важното за случващото се у нас и по света.

Юксел Кадриев е роден в Оряхово. завършва НАТФИЗ със специалност „Публична реч“. Първата му среща с телевизията е още през 1998 г. От 2003 г. започва да представя новините на bTV, водещ е на извънредни емисии, отразявал е събития у нас и по света.

От него прозвучаха и едни от най-важните новини в най-новата ни история като влизането на България в Европейския съюз.

Юксел Кадриев е награждаван от Софийския университет за висока езикова култура в ефир.

През 2021 г. издава първата си стихосбирка. Видеата му с поезия достигат над милион гледания онлайн.

Извън екрана, Юксел е страстен планинар и развива музикалния си талант.

„Всеки ден е нов. Рутината почти не съществува, защото всеки ден се случва нещо различно“, така водещият описа ежедневието си на работа.

„Точно това е разковничето за нас, които работим в новините – дори след 22 години на екрана, усещам всеки момент като неповторим“, допълни по "120 минути" той.

Сред най-важните моменти в кариерата му той посочи присъединяването на България към Европейския съюз:

„Това беше новина, която очаквахме 11 години. Чувството е уникално – да бъдеш част от историята, която се случва пред очите ти“.

На въпрос как вижда бъдещето на телевизионната журналистика, той обясни:

„Новите технологии и социалните мрежи променят всичко. Хората имат възможност да се изявяват, но понякога това идва без отговорност. Новините трябва да останат безпристрастни, фактите да се подават чисто, но зрителят трябва да ги гледа с разбиране“.

Водещият разказа и за вдъхновението извън студиото – което открива в музиката, планинарството и поезията.

„Покрай издаването на книгата ми се изненадах като разбрах колко много хора пишат поезия и колко много от тях се притесняват да я издадат. Може би точно от някакъв вътрешен страх да не се разкрият - няма нищо лошо в това, да покажеш чувствата си, мислите си, усещанията си, още повече ако са написани с красива българска реч“, обясни той.

Информацията се разпространява в затворени групи във Фейсбук чрез откраднати профили на хора

„Любовта е основата на всичко. Без любов няма поезия, няма вдъхновение, няма живот. Много е важно да имаш човек, който да ти се смее на смешките. И ти имаш такъв, това е може би най-важното“, подчерта Кадриев.

Отбелязвайки 25-годишния юбилей на bTV Новините, водещият заяви:

„Имам усещането, че все още сме на пътя към по-добрата журналистика. Надявам се след пет години да сме по-оптимистични, по-щастливи и с повече яснота в това, което поднасяме на зрителите“.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!