Юксел Кадриев е на Седмото небе от щастие

Кадър Фб

По-щастлив от всякога е Юксел Кадриев! Водещият на новините по bTV показа в социалните мрежи снимка с новата си любима Венцислава – ослепителна брюнетка, която очевидно е пленила сърцето му.

„Много е хубаво да имаш кой да ти се смее на смешки“, написа Юксел към кадъра, на който двамата се гледат влюбено и сияят от щастие.

